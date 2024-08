Polícia prende sétimo suspeito de envolvimento em caso de incêndio intencional no interior de São Paulo

Outras seis pessoas também foram presas; foco dos incêndios foram em várias cidades do estado como Batatais, Salto e Rio Preto

Divulgação/ CBM-SP Seis pessoas também foram presas envolvidas nos casos de incêndio



Mais um homem foi preso suspeito de atear fogo na mata na cidade de Salto, interior de São Paulo. O rapaz de 32 anos foi preso na última terça-feira (27). Esta é a sétima prisão com envolvidos nos casos de incêndio. Junto com o homem detido, os guardas civis encontraram isqueiro, que foi apreendido. O rapaz estava perto dos focos de queimadas e ele foi detido às margens da rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-75), no bairro São Miguel.

Além dele, outras seis pessoas também foram presas em envolvimentos nos casos. Na última segunda-feira (26), um homem de 44 anos foi detido na zona sul de Rio Preto (SP). Ele foi visto ateando fogo na mata. Ainda na segunda-feira, outro suspeito, de 49 anos, foi detido em Jales, interior paulista. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o homem conseguiu queimar uma área de 8.000 m².

Um rapaz de 26 anos também foi preso em Guaraci, um idoso de 76 anos em São José do Rio Preto, Alessandro Arantes, em Batatais, que alegou ser ligado ao PCC, bem como um outro suspeito de 27 anos, preso também em Batatais.