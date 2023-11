Polícia prende suspeito de esfaquear cunhada por negar sexo a ele no interior do Ceará

Homem não ofereceu resistência e foi preso nesta quinta-feira, 16, e responderá pelo crime de tentativa de feminicídio

Reprodução/Câmera de Segurança Câmera registrou o momento em que homem araca a cunhada no Ceará



A Polícia Civil do Ceará prendeu um homem suspeito de esfaquear a própria cunhada após ela negar sexo a ele. O suspeito foi capturado no final da tarde desta quinta-feira, 16. O crime ocorreu no dia 9 de novembro, em Missão Velha, no interior do Estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi flagrado por câmeras de segurança golpeando a vítima com uma faca. A mulher caminhava pela rua, quando foi surpreendida pelo homem em uma bicicleta. O homem joga a bicicleta no chão e parte para cima da mulher com uma faca na mão. A vítima cai no chão e chuta o agressor para tentar se proteger, mas os golpes acabam atingindo a mulher. Uma pessoa se aproximou para tentar intervir, mas se afastou pouco tempo depois. Após as agressões, o suspeito pegou a bicicleta e fugiu. A mulher foi socorrida e levada para um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde. As investigações dão conta que o suspeito, de 57 anos, decidiu cometer o crime após a mulher, de 37 anos, se negar a se relacionar com ele. Desde então ele estava foragido. Policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Missão Velha. O suspeito não ofereceu resistência e foi colocado à disposição da Justiça. De acordo com a SSPDS, o homem deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Os nomes do agressor e da vítima não foram divulgados.