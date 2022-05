Polícia prende suspeito de matar estudante da Unicamp com 28 facadas em São João da Boa Vista

Michael Douglas da Silva estava na mesma área de serra em que corpo de Mayara Roquetto Valentim foi encontrado

Divulgação / Polícia Civil Agentes da Polícia Civil e do Baep trabalharam em conjunto para prender Michael Douglas da Silva



A polícia prendeu nesta quarta, 18, em São João da Boa Vista (SP) o homem suspeito de assassinar a estudante da Unicamp Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos. Michael Douglas da Silva, de 28 anos, foi detido por agentes da Polícia Civil e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar de Piracicaba (SP) na Serra da Paulista, mesmo local onde Mayara havia ido caminhar no domingo, 15, e onde seu corpo foi encontrado. As buscas eram realizadas por 45 policiais civis e militares, além de equipes da Guarda Civil Metropolitana e cães farejadores. “A equipe do rádio patrulhamento I-24102, deparou-se com o indivíduo que, ao avistar os policiais, se evadiu para uma área de mata. As Equipes de Ações Especiais de Polícia realizaram o cerco no local e adentraram a área de mata e se depararam com o suspeito, ele se evadiu para o outro lado onde foi capturado por equipes da Polícia Civil”, informou o Baep, em nota.

Michael Douglas teria matado Mayara com 28 facadas. Segundo a Polícia, ele sofre de esquizofrenia e já havia tentado matar uma mulher na pensão em que estava morando no sábado, 14. Na ocasião, ele pediu ajuda para empurrar um armário e, quando a mulher entrou, teria lhe dado uma coronhada na cabeça com um revólver e tentado atirar nela duas vezes, mas a arma falhou em ambas. Os dois brigaram e o suspeito acabou escapando. No dia seguinte, Mayara saiu para caminhar pela manhã em um local conhecido como “Vale dos Gnomos”, onde tinha o costume de ir e que é visado por moradores e turistas para andar. Ao notar a demora da estudante de ciências biológicas para retornar, familiares avisaram a polícia e as buscas foram iniciadas. O corpo da jovem foi achado na noite de domingo com marcas de 28 facadas no tórax, cabeça, braços e mãos, o que indica que teria tentado se defender do agressor; não havia sinais de violência sexual. Michael Douglas já tinha passagens por violência doméstica e porte ilegal de arma e havia saído da prisão há dois meses.