Polícia prende namorado suspeito de matar médica no interior de SP

Corpo de Thalitta da Cruz Fernandes foi encontrado dentro de mala escondida em armário do apartamento em que morava

Reprodução/Instagram/@oficialfamerp

O namorado da médica encontrada morta em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi preso por agentes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). Ele teve prisão temporária decretada por suspeita de ser o autor do crime. O corpo de Thalitta da Cruz Fernandes, de 28 anos, foi encontrado dentro de uma mala em um armário no apartamento em que ela morava. O suspeito, de 26 anos, foi a última pessoa vista entrando e deixando o local. Acredita-se que a médica foi morta a facadas. O homem foi preso no bairro Vila Imperial, na zona rural da cidade. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não revelou o nome do suspeito.