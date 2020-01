Polícia prende suspeito de liderar roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos

Reprodução/Polícia Civil Imagens mostram o suspeito chegando para uma reunião com os outros criminosos nas vésperas do assalto



Um homem foi preso na madrugada deste sábado (11) em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, suspeito de ter sido o “mentor” do roubo de 760 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, em julho de 2019.

Segundo informações da TV Globo, policiais civis da 6º Delegacia de Investigações sobre Narcóticos (Dise), do Denarc (Divisão Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, localizaram Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, conhecido como “Véio”, que teve a prisão decretada pela Justiça acusado de comandar a quadrilha responsável pelo assalto.

Imagens obtidas pelos investigadores mostram o suspeito chegando para uma reunião nas vésperas do assalto com outros criminosos que também participaram.

“Véio” é um dos seis réus pelo crime. Eles respondem por roubo qualificado, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores.