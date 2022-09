Homem sofre emboscada, sobrevive, mas morre após ser baleado novamente no hospital; esposa é suspeita

A Secretaria de Segurança Pública confirmou que Elisângela Silva Paião está foragida e que um segundo suspeito de participação no crime foi preso na terça, 27

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes da Polícia Civil seguem investigando o caso



A Polícia Civil está procurando uma mulher que é suspeita de envolvimento na morte do próprio marido na cidade de Iepê, no interior de São Paulo. Elisângela Silva Paião, 47, teria participado do assassinato do agropecuarista Airton Braz Paião, 54, que foi atraído até uma área rural da cidade na última quarta-feira, 21, onde caiu em uma emboscada, levando quatro tiros na cabeça e uma facada nas costas. Ele se fingiu de morto até os atiradores saírem do local e, então, chamou a polícia. Foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Presidente Prudente, cidade vizinha ao local do crime, onde acabou internado. No sábado, 24, enquanto estava no hospital, Paião foi morto com um tiro na cabeça. Ao site da Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que um suspeito de envolvimento no crime foi preso nesta terça-feira, 27, e segue tentando localizar Elisângela, que está considerada foragida da Justiça. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Iepê.