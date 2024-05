Polícia recupera produtos avaliados em R$ 10 mil, saqueados da loja do Grêmio

Mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 10 mil, foram encontradas em um abrigo em Cachoeirinha, região metropolitana do estado e foram roubadas quando Arena Grêmio serviu de abrigo para vítimas das enchentes

Produtos oficiais do Grêmio que foram saqueados são apreendidos pela PC RS em Cachoeirinha - Polícia Civil do Rio Grande do Sul Depois de receber informações anônimas, a Polícia Civil do RS conseguiu chegar a um abrigo localizado no bairro Vila da Paz, em Cachoeirinha



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul conseguiu recuperar, na segunda-feira (27), produtos oficiais do Grêmio que haviam sido saqueados da loja da arena do clube no início de maio. As mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 10 mil, foram encontradas em um abrigo em Cachoeirinha, região metropolitana do estado. Durante a madrugada do dia 4 de maio, a Arena Grêmio abrigou aproximadamente 80 pessoas desalojadas devido às chuvas que inundaram o bairro Humaitá. Foi nesse período que os saques ocorreram, levando à retirada das pessoas do estádio após a administração informar a falta de luz e água. O Centro de Treinamento do Grêmio também foi afetado pela inundação. Depois de receber informações anônimas, a Polícia Civil do RS conseguiu chegar a um abrigo localizado no bairro Vila da Paz, em Cachoeirinha, onde encontraram pessoas utilizando os produtos saqueados da loja do estádio. Dentre os itens recuperados estavam bonés, calções, camisetas e roupas de bebês.

Além da recuperação dos produtos, a Polícia Civil identificou os responsáveis pelos saques e os conduziu até a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. A ação resultou na resolução do caso e na devolução dos itens ao Grêmio, trazendo um desfecho para o episódio de saques ocorrido durante a situação de emergência no bairro Humaitá.

