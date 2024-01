Polícia recupera relógio de R$ 1 milhão roubado do médico Roberto Kalil Filho

Crime ocorreu em dezembro de 2023; um homem foi preso e as autoridades seguem investigando o caso para identificar outros envolvidos no assalto

Joédson Alves/Agência Brasil Roberto Kalil Filho é médico de Lula



A Polícia Civil de São Paulo recuperou um relógio de avaliado em R$ 1 milhão que havia sido roubado do médico cardiologista Roberto Kalil Filho. O crime ocorreu em dezembro do ano passado, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. A equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) conseguiu identificar o local onde o relógio estava, um imóvel em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O relógio será devolvido para o médico. No dia do assalto, o médico foi abordado por assaltantes armados enquanto estacionava seu carro no estacionamento de um consultório. Além do relógio, os ladrões também levaram o celular, o óculos de sol e a aliança da vítima. Um homem, apontado como o responsável por obrigar o médico a entregar o relógio, foi preso. As autoridades continuam investigando o caso para identificar outros envolvidos no assalto e também para localizar os demais objetos roubados. O trabalho da equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) foi fundamental para identificar o imóvel onde a peça estava e prender um dos assaltantes.