Polícia Ambiental encontra refinaria de drogas na região metropolitana de SP

WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Durante a ação, os policiais encontraram cerca de 127 quilos de drogas no local. Produtos químicos usados na mistura dos entorpecente, balanças de precisão, prensa, centrífuga e outros materiais também foram recolhidos



A Polícia Ambiental encontrou uma refinaria de drogas na região metropolitana de São Paulo. O laboratório de refino e distribuição de drogas funcionava em uma chácara, localizada no bairro Rio Acima, no município de Mairiporã.

Dois suspeitos que estavam no local conseguiram fugir em direção à mata, assim que perceberam a aproximação dos policiais. As equipes do Primeiro Batalhão de Polícia Ambiental, da Polícia Militar, chegaram ao local no domingo (29) depois de receber uma denúncia anônima e constataram que, na propriedade, funcionava, de fato, um laboratório de refino de cocaína e crack.

Espalhados pelos cômodos, os militares encontraram cerca de 127 quilos de drogas.Também havia produtos químicos usados na mistura dos entorpecente, além de balanças de precisão, prensa, centrífuga e outros materiais utilizados na produção e processo de embalagem. Os materiais foram recolhidos e encaminhados à Delegacia Central de Mairiporã, onde o caso foi registrado.

Agora, a Polícia Civil dará início a uma investigação para identificar o proprietário da chácara e tentar chegar aos traficantes.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore