Vídeo: Polícia resgata 60 gatos em situação de abandono em Guarulhos

Polícia Civil apura a localização do proprietário do imóvel, que possivelmente é um homem chamado Ricardo Sandá; animais foram levados para uma ONG chamada Amigos da Mia

Reprodução/SSP ONG comentou que muitos animais estão com falhas de pelo, olhos e orelhas machucadas



A Polícia Militar resgatou na noite deste domingo, 16, 60 gatos em situação de abandono em uma casa na Guilhermino de Lima, na Vila Augusta, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil apura a localização do proprietário do imóvel. Moradores da região chamaram a PM e informaram que o local estava com mau cheiro em razão da quantidade de gatos abandonados e trancados. O proprietário não estava na residência e, diante dos fatos apresentados, os agentes entraram no imóvel para averiguar. Possivelmente, é um homem identificado no Facebook como Ricardo Sandá, que se manifestou comentando em uma publicação sobre essa situação, dizendo ser o proprietário da casa e dos animais.

Polícia resgata 60 gatos em situação de abandono e maus-tratos em Guarulhos. Assista: pic.twitter.com/UQ8bJSvAHw — Jovem Pan News (@JovemPanNews) August 17, 2020

Dentro do imóvel, foram encontrados diversos animais trancados, sendo que alguns estavam feridos. Havia ração jogada pelo chão, água suja, muitas fezes e mau cheiro. Durante a permanência dos policiais no local, o dono do imóvel não apareceu. Uma médica veterinária foi até o local, assim que soube do ocorrido, para prestar auxílio e, após perícia, encaminhou os gatos a uma Organização Não Governamental (ONG) da região, chamada Amigos da Mia. Em uma publicação em sua página no Instagram, a ONG comentou que muitos animais estão com falhas de pelo, olhos e orelhas machucadas, e que abrigou a todos provisoriamente e agora busca lares temporários.

O caso foi registrado como praticar ato de abuso a animais no 2º Distrito Policial da cidade e será encaminhado ao 5º DP do município, responsável pela área. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a situação do imóvel por dentro. Enquanto filmam a situação do local, a veterinária e uma outra pessoa que a estava acompanhando comentam que conversaram com o proprietário do imóvel, ao receber denúncia de outros moradores, e então foram ao local.

