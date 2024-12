Policiais salvam menino de 2 anos que engasgou com pipoca no Rio de Janeiro

Mãe começou a correr em busca de ajuda e recebeu amparo de PMs após filho desmaiar; um dos agentes aplicou a manobra de Heimlich, salvando a vida da criança

Reprodução/@informeagorarj Policiais agem para salvar criança na Avenida Brasil



Uma situação de emergência ocorreu na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando uma mulher começou a correr em busca de socorro. Seu filho, de apenas 2 anos, havia desmaiado após engasgar com pipoca. A movimentação da mãe chamou a atenção de policiais militares que estavam nas proximidades, levando-os a intervir rapidamente. Ao perceberem a gravidade da situação, os PMs se aproximaram e encontraram a mãe com a criança desmaiada em seus braços.

Um dos agentes imediatamente aplicou a manobra de Heimlich, enquanto os demais se encarregaram de manter a segurança do local e oferecer apoio emocional à mãe angustiada. Graças à ação rápida, as vias respiratórias do menino foram desobstruídas. Após a manobra, o menino conseguiu expelir um pedaço de pipoca e recuperou a consciência. A agilidade dos policiais foi crucial para evitar um desfecho trágico. A mãe, Regiane Neves Miranda, ficou visivelmente aliviada e emocionada com a recuperação do filho, agradecendo aos policiais pelo socorro prestado.

Em seguida, a criança foi levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde recebeu atendimento médico adequado. O quadro de saúde do menino foi estabilizado, e ele pôde ser monitorado pelos profissionais de saúde. A rápida resposta dos policiais e a colaboração entre eles foram fundamentais para salvar a vida da criança em um momento crítico

*Reportagem produzida com auxílio de IA