Policial civil é preso após matar quatro colegas em delegacia no Ceará

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, vítimas foram mortas a tiros durante a madrugada; nas redes sociais, governador Elmano de Freitas lamentou o episódio

Google Street View Segundo o governo, dentre as vítimas estão três escrivães e um inspetor da Polícia Civil do Ceará



Um policial civil matou quatro colegas de trabalho dentro de uma delegacia na cidade de Camocim, no Ceará, na madrugada deste domingo, 14. O crime foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que informou que, após atirar contra os quatro colegas, o suspeito foi preso. Dentre as vítimas estão três escrivães e um inspetor da Polícia Civil do Ceará. A identidade do suspeito não foi divulgada. Após o crime, o local foi isolado e está passando por perícia técnica. Em nota, a SSPDS lamentou o episódio e disse que disponibilizou “todo o aparato das instituições” para atuar no caso e no apoio aos familiares das vítimas. “A SSPDS reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelos policiais civis que tanto contribuíram para o combate à criminalidade no Ceará”, finalizou a nota da Secretaria. Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) disse estar “absolutamente consternado” com o caso e também garantiu que o governo do Estado dará apoio às famílias das vítimas.