Policial faz disparos dentro de casa, foge e é baleado pela PM em SP

O policial, que segundo a família estava em surto, foi internado com ferimentos à bala em Praia Grande

Depois de fazer disparos dentro de casa, um policial militar da reserva foi perseguido e baleado por outros PMs, nesta terça-feira de carnaval (17), em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

Segundo a polícia, a esposa do policial relatou que ele estava em surto. Após ser contido e desarmado em uma rodovia, que chegou a ser interditada, ele foi internado com ferimentos à bala no Pronto Socorro Central de Praia Grande, cidade vizinha.

O policial aposentado não teve a identidade divulgada, o que impossibilitou o contato com sua defesa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a Polícia Militar foi acionada pela esposa do policial da reserva. Ela relatou que o marido estava alterado e havia feito disparos de arma de fogo no interior da residência. A mulher conseguiu deixar o imóvel em segurança. Várias viaturas se deslocaram até o local.

Na chegada das equipes, o homem deixou a residência em um veículo, sendo iniciado acompanhamento, segundo a SSP. A abordagem ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na divisa entre Mongaguá e a vizinha Praia Grande. Durante a intervenção, houve disparos por parte da equipe, “diante de situação de risco”, segundo a SSP.

O policial da reserva foi socorrido e levado para o hospital. De acordo com a pasta, ele permanece sob cuidados médicos. A arma foi apreendida. Um Inquérito Policial Militar será instaurado para apuração dos fatos. O caso será investigado também pela Polícia Civil.

Durante a abordagem ao homem armado, a concessionária interditou um trecho da rodovia, no km 302. O tráfego foi desviado provisoriamente para a via marginal.

