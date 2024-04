Policial militar é filmado dando tapa em pessoa dentro de estação do metrô de São Paulo

Secretaria da Segurança Pública afastou agente e afirmou que “lamenta o ocorrido” e que um Inquérito Policial-Militar (IPM) foi instaurado para “apurar as circunstâncias dos fatos”

Reprodução Policial agride com tapa no rosto mulher lgbtqi na estação de metrô da Luz



Um policial militar foi afastado após ser filmado agredindo uma pessoa na Estação da Luz da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo. O PM foi identificado pela Secretaria da Segurança Pública e afastado do seu cargo. A pasta disse ainda que “lamenta o ocorrido” e que um Inquérito Policial-Militar (IPM) foi instaurado para “apurar as circunstâncias dos fatos”. No vídeo, que viralizou neste domingo (7), uma pessoa, que não foi identificada, aparece jogada no chão da plataforma da Linha 1-Azul na Estação da Luz. O policial está em pé, sobre ela, perguntando repetidamente se ela estaria vendendo algo – o comércio de produtos é proibida nas dependências do metrô.

🚨 Uma mulher foi agredida com um tapa no rosto por um policial militar na tarde de sábado (6), na plataforma da estação Luz, do Metrô, em São Paulo. As imagens foram gravadas por testemunhas, que compartilharam o vídeo nas redes sociais. Uma testemunha disse ter presenciado a… pic.twitter.com/gsaDjKw4Ub — Douglas Protázio (@douglasprotazio) April 8, 2024

A data do episódio e a identidade dos envolvidos no episódio não foram revelados.