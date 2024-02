Policial militar é morto e outro fica ferido durante patrulhamento em Santos

Cabo PM José Silveira dos Santos, fazia parte do 2º Batalhão de Ações Especiais (Baep) e for alvejado no Morro do Tatéu

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/07/2023 Policiais militares realizam patrulhamento em combate ao crime



Confronto a tiros em Santos, litoral de São Paulo, deixou dois policias baleados nesta quarta-feira, 7. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Santos, onde receberam atendimento imediato de uma equipe multiprofissional, contudo, um deles, o cabo da PM José Silveira dos Santos não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser atingido por um tiro no abdômen. O outro policial, um sargento, foi baleado no braço. Eles faziam parte do 2º Batalhão de Ações Especiais (Baep) e foram alvejados durante um tiroteio na Rua Doutor João Carlos de Azevedo, na região do Morro do Tetéu. O suspeito envolvido no confronto também ficou ferido.

A Polícia Militar confirmou a morte do cabo em suas redes sociais e por meio de uma nota oficial. “Com profundo pesar, a Polícia Militar comunica a morte do Cabo PM José Silveira dos Santos, do 2⁰ Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), que foi covardemente alvejado por criminosos nesta quarta-feira (7), em Santos/SP”, diz o comunicado. “Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências e reforçamos nosso apoio às famílias enlutadas, aos amigos e colegas de trabalho, assim como à comunidade policial-militar como um todo”, continua o texto. Segundo a Polícia Militar, o Cabo Santos deixa esposa e dois filhos. “Que a família encontre forças para superar essa tragédia e que a justiça seja implacável para que os responsáveis por estes atos covardes sejam devidamente responsabilizados”. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do sargento que também foi baleado durante o confronto.

