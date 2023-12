Policial reage a tentativa de assalto e mata criminoso na Zona Leste de São Paulo

Agente penal chegava em casa quando foi abordado por dois homens em uma moto

Um policial penal de 44 anos reagiu a uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira, 14, na rua Raio do Sol, no bairro Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. O agente chegava de moto em casa quando foi abordado por dois homens, que também estavam de moto. Ao perceber a presença dos assaltantes, ele atirou – um jovem de 20 anos morreu, enquanto o outro, um adolescente, foi detido após ser baleado. Após controlar a situação, o policial gravou um vídeo relatando o ocorrido. “Minha moto está parada na porta de casa. Quando eu estava chegando, vi que eles estavam me seguindo. Aí desci, parei na porte e na hora que eu desci da moto, me armei. Eles começaram a gritar ‘perdeu’ na minha direção. Eu já esperava que eles iam me abordar. Aí atirei e fiz o revide. Eles tentaram fugir, mas o piloto está caído. O outro está dizendo que foi baleado e dominado. Já liguei no 190 e estou esperando o apoio”, disse. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso foi registrado como tentativa de roubo de veículo e morte decorrente à intervenção policial no 69° DP (Teotônio Vilela), que solicitou assessoramento ao DHPP.

Leia a nota da SSP na íntegra:

Um adolescente foi apreendido por tentativa de roubo de veículo, nesta quinta-feira (14), na rua Raio do Sol, em Sapopemba, zona leste da Capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local informado, a vítima, um policial penal de 44 anos, informou que foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que anunciaram o assalto. O agente interveio. O adolescente foi atingido e socorrido ao Hospital Sapopemba. O outro assaltante, de 20 anos, teve o óbito constatado no local. O menor teve alta hospitalar e foi conduzido à delegacia com sua responsável, permanecendo à disposição da Vara da Infância e Juventude. O caso foi registrado como tentativa de roubo de veículo e morte decorrente à intervenção policial no 69° DP (Teotônio Vilela), que solicitou assessoramento ao DHPP.