Policias do DF, GO e MG investigam sumiço de oito pessoas da mesma família; veja o que se sabe até o momento

Elizamar da Silva e seus três filhos desapareceram na última semana e, no dia seguinte, seu carro foi encontrado com quatro pessoas carbonizadas no entorno do Distrito Federal; parentes também sumiram

Reprodução/Jovem Pan News Família de Elizamar que desapareceu no entorno do Distrito Federal; Policias uniram-se para investigar o ocorrido



As Polícias Civis do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais se uniram para investigar o sumiço de oito pessoas da mesma família na cidade de Cristalina, no GO – localizada no entorno do DF. Na última sexta-feira, 13, quatro pessoas foram encontradas carbonizadas junto a um carro, no município em questão. O veículo possui as mesmas características do carro de Elizamar da Silva, cabeleireira de 39 anos e mãe de três filhos. No entanto, o sumiço de Elizimara da Silva havia sido reportado às forças de segurança um dia antes do descobrimento do atentado e o delegado da Polícia Civil do DF, embora não tenha confirmado que os corpos carbonizados seja de Elizimara e seus filhos – já que os corpos foram totalmente queimados e a identificação ainda não foi realizada – o policial ressaltou que existe a suspeita de que trata-se da família tida como desaparecida. Nas redes sociais, o irmão de Elizimar afirmou que os corpos carbonizados são da sua irmã e de seus sobrinhos, mas a Polícia Civil ainda não confirmou a informação. A mulher desapareceu quando estava em direção da casa da sogra, na região do Itapoã, indo buscar seu marido.

Na última segunda-feira, a Polícia Civil do DF publicou uma nota onde informa que o marido de Elizimar também encontra-se desaparecido – bem como os sogros e a cunhada da mulher. Durante o fim de semana, a 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, informou que havia encontrado o carro do sogro da cabeleireira na região de Unaí (MG), cidade próximo da divisa com o DF, com duas pessoas dentro que não foram identificadas. A PC-MG informou, somente, que os corpos foram encaminhados para o Posto Médico Legal municipal. Até o momento, é sabido que Elizimar, junta de seus três filhos – Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel de 7 anos -, sumiram desde a última semana. Dias após o desaparecimento ser reportado, também foi informado a ausência de seu marido, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos; de seus sogros, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, e Renata Juliene Belchior, de 52 anos; e sua cunhada, Gabriela Belchior, de 24 anos. “Ainda não é possível afirmar que tais corpos sejam da família desaparecida, embora os indícios apontem tal hipótese. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, afirmou, em nota, o delegado-adjunto da 6ª DP do Distrito Federal, Achilles de Oliveira Júnior. O motivo do desaparecimento da família e parentes de Elizimar, por enquanto, ainda não foi elucidado pelos agentes policiais.