Ponte desaba sobre o Rio Autaz Mirim no Amazonas

Ninguém ficou ferido; desabamento acontece mesma rodovia onde há 10 dias onde outra ponte ruiu e deixou pelo menos dez mortos

Associação de Amigos e Defensores da BR-319/ Divulgação Ponte fica na mesma rodovia onde outra estrutura ruiu há dez dias



Uma ponte desabou sobre o Rio Autaz Mirim, no Amazonas, na noite de ontem, 8. Ela fica localizada no município de Careiro da Várzea, na altura do quilômetro 25 da BR-319. A queda ocorreu após um trecho dela ser interditado. A via é a mesma, onde há 10 dias uma outra estrutura desabou sobre o Rio Curuçá, que resultou em três mortes. Ela havia sido interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por conta do acidente anterior. Não houve registro de feridos. A rodovia é a único acesso de terrestre de parte do estado ao restante do país. Neste domingo, 9, a Agência Nacional Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) emitiu uma autorização emergencial para iniciar a operação de balsas nas travessias no trecho do Rio Curuçá. De acordo com a agência, a empresa está apta para operar e também se prontificou a mobilizar balsas e iniciar as operações no trecho sobre o Rio Autaz Mirim. O prazo para o início dessa operação neste trecho é de cinco dias. Segundo órgão, a autorização prosseguirá até a rodovia esteja em condições em ambos os trechos.