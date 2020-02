Por conta das chuvas, São Paulo suspende aulas em 37 escolas

GABRIEL TREVISAN/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segunda-feira de caos em São Paulo por conta da Chuva



A Secretaria de Educação de São Paulo suspendeu as aulas em 37 escolas por conta das fortes chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana de domingo, 9, até esta segunda-feira, 10. Ao todo, o Estado possui 5 mil instituições.

Segundo a pasta, as consequências das chuvas vão ser monitoradas pelas diretorias regionais de Ensino, para devidas providências e obras emergenciais caso seja necessário.

“Não serão realizadas atividades de avaliação, introdução de novas habilidades ou qualquer atividade relevante que venha a prejudicar aqueles que não tenham conseguido chegar às escolas”, informou a Secretaria.

O conteúdo das aulas será reposto no futuro. As escolas com problemas em decorrência da chuva devem alertar a Secretaria por meio do telefone 0800-7700012.

* Com Agência Brasil.