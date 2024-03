Por engano, PM à paisana é morto por outro policial na zona sul de São Paulo

Um dos policiais a bordo de viatura que fazia ronda disparou no soldado à paisana quando o viu de arma em punho abordando passageiros de um carro

Repdorução/Instagram Cabo da PM foi morto por outro policial, por engano



Um policial militar à paisana foi morto a tiros por outro policial durante uma ação de patrulhamento na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo, na noite de sexta-feira, 29. O cabo da PM Rahoney de Paula Vieira, de 31 anos, do 4º Batalhão de Choque, abordou um veículo parado na rua Maria José da Conceição, na Vila Andrade, e apontou uma arma para os ocupantes do carro, mesmo sem estar usando o uniforme. Uma equipe do 16º Batalhão da PM que fazia o patrulhamento da área entendeu que se tratava de um assalto e se aproximava da cena quando um dos agentes atirou em Vieira. Imagens feitas por moradores da vizinhança mostram que os policiais perceberam que Vieira era PM e tentaram reanimá-lo. Eles o levaram ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein, próximo da região, mas ele não resistiu.

O cabo da PM morto integrava o Centro de Operações Especiais (COE). O crime está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. O caso é investigado como morte decorrente de intervenção policial. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que “um dos policiais do patrulhamento” atirou no colega de farda. O cabo Vieira era casado desde 2021 e tinha um filho.