Por ressaca, mar invade orla do Leblon e ruas de Itaipuaçu

Marinha emitiu um alerta de ressaca para todo o estado, válido até as 9h deste sábado, com previsão de ondas de até 3 metros de altura na direção sudoeste/sul, podendo causar inundações e danos estruturais

Na manhã desta sexta-feira (17), garis da Comlurb realizaram uma operação de limpeza na orla do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, devido à invasão do mar no calçadão. As equipes trabalharam na remoção de areia da ciclovia e das pistas da Avenida Delfim Moreira. Enquanto isso, a Marinha emitiu um alerta de ressaca para todo o estado, válido até as 9h deste sábado, com previsão de ondas de até 3 metros de altura na direção sudoeste/sul, podendo causar inundações e danos estruturais. Em Itaipuaçu, Maricá, na Região dos Lagos, o mar invadiu ruas na noite de quinta-feira, arrastando caçambas de lixo e deixando o asfalto coberto de areia. A força das ondas assustou os transeuntes que passavam pela orla. Diante desse cenário, foram divulgadas recomendações de segurança durante a ressaca, como evitar o banho de mar em áreas afetadas, a prática de esportes aquáticos e permanência em mirantes próximos ao mar.

Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros e os pescadores são aconselhados a evitar navegar durante o período de ressaca. Além disso, é recomendado evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas atinjam a ciclovia e não entrar no mar para resgatar vítimas de acidentes, devendo acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. A população deve estar atenta e seguir as medidas de segurança para evitar incidentes durante esse período de alerta.

