Por risco de tempestades, Parque da Ciência, no Butantan, estará fechado neste sábado

Instituto Butantan



O Instituto Butantan optou por fechar neste sábado, 23, a visitação de público no Parque da Ciência. De acordo com comunicado da instituição, a decisão se deve à previsão de tempestades na cidade de São Paulo, com possibilidade de chuvas intensas e risco de raios e rajadas de vento. “Vale lembrar que é importante evitar áreas arborizadas durante as tempestades, devido ao risco de quedas de árvores e acidentes com raios”, diz o comunicado.

Os ingressos que foram previamente adquiridos poderão ser utilizados em data futura, sem prejuízos para os visitantes, segundo o Butantan.