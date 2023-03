Por unanimidade, Jairinho tem registro de médico cassado pelo Conselho de Medicina do RJ

Sentença é considerada definitiva; ex-vereador é réu em processo que investiga a morte do enteado, Henry Borel

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dr. Jairinho está preso desde abril de 2021 pela morte do enteado, Henry Borel



O ex-vereador Jairo de Souza Santos Junior, de 45 anos, conhecido como Dr. Jairinho, teve seu registro profissional como médico cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). A sentença foi determinada, por unanimidade, na tarde desta quarta-feira, 15, em plenária de julgamento realizada na sede da entidade. Jairinho é réu em um processo que investiga a morte do enteado, Henry Borel, de 4 anos, em 8 de março de 2021. A mãe da criança, Monique Medeiros, também responde pelo crime. O registro profissional estava suspenso desde junho daquele ano. Segundo o conselho, a decisão é definitiva e o ex-parlamentar está impedido de exercer a profissão no Brasil. “A cassação definitiva do registro é a penalidade mais alta, de acordo com o Código de Processo Ético-Profissional. Com isso, Jairo de Souza Santos Junior fica totalmente impedido de exercer a medicina no Brasil”, diz o Cremerj.

Jairinho está preso desde o dia 8 de abril de 2021. Henry morava com a mãe e com o então padrasto na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O menino morreu no dia 8 de março de 2021. Exames do Instituto Médico Legal (IML) apontaram que a criança tinha 23 lesões pelo corpo. A causa da morte foi hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente. Na ocasião, os dois alegaram que Henry havia sofrido um acidente dentro de casa. Porém, o laudo afastou a hipótese. Na época, a polícia disse que o menino havia sido torturado semanas antes da morte pelo até então casal. Ambos foram presos temporariamente por homicídio duplamente qualificado. Em maio de 2021, o casal foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro triplamente qualificado. Eles também respondem por tortura e coação de testemunhas. A decisão foi aceita pela Justiça se tornaram réus. O site da Jovem Pan tenta localizar defesa de Jairinho para comentar sobre a cassação.