Pós-Carnaval em São Paulo tem blocos com artistas de peso e desfile das campeãs; veja agenda

Nomes como Jammil, Baiana System e Pedro Sampaio agitam a folia paulistana nos últimos blocos de rua a desfilarem pela cidade

SP - CARNAVAL/SP/PABLLO VITAR - CIDADES - Foliões acompanham o bloco de Pabllo Vittar, com figurino da personagem Jessie, do filme "Toy Story", na região do Parque do Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, neste domingo de carnaval, 19 de fevereiro de 2023. Além da Pablo cantando seus sucessos, também sobem no trio MC Carol, Lia Clark e MC Tchelinho. 19/02/2023 - Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO



Depois de quatro dias de folia, o Carnaval chega ao fim neste fim de semana. Em São Paulo, dezenas de blocos irão desfilar no sábado , 25, e no domingo, 26. Os principais irão acontecer nas zonas centrais da cidade, como Pinheiros, Vila Mariana e Santa Cecília. Depois de apresentações de Gloria Groove, Alceu Valença e Lexa, o último fim de semana do carnaval terá shows de grandes artistas também, como Jammil, Daniela Mercury e Baiana System, um dos blocos mais esperados pelo público paulistano. Sábado será o dia com mais opções, com 63 blocos espalhados pela cidade. Enquanto, no domingo, 37 blocos desfilam na despedida da folia em 2023. Confira abaixo algumas das principais opções de diversão:

Sábado (25/02)

Bloco Celebrar com Jammil (11h em Pinheiros)

Bloco Siga Bem Caminhoneira (12h na Santa Cecília)

Navio Pirata com Baiana System (13h no Ibirapuera)

Bloco do Pequeno Burguês (13h na Parada Inglesa)

Meu Santo é Pop (13h no Centro)

Se Te Pego, Não te Largo com É o Tchan (14h em Pinheiros)

Domingo (26/02)

Bloco do Pedro Sampaio (12h no Ibirapuera)

Bloco do Síndico (13h na Vila Mariana)

Tatuapé Vem Aí (14h no Tatuapé)

Não Era Amor, Era Cilada (14h em Pinheiros)

Pipoca da Rainha com Daniela Mercury (14h no Centro)

Boêmios da Madame (14h em Santana)

Escolas de samba voltam ao Anhembi

Além dos blocos, o fim de semana também terá o desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo. Ao todo, nove escolas irão se apresentar no Sambódromo do Anhembi, sendo as cinco primeiras do Grupo Especial, as duas primeiras do Grupo de Acesso I e as duas primeiras do Grupo de Acesso II. Os ingressos para o evento ainda estão a venda. Os mais baratos são para a arquibancada, variando entre R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira) dependendo do setor. Mesas e cadeiras ainda estão disponíveis, mas o preço aumenta de acordo com o setor e a posição, indo de R$ 102 até R$ 1.080. Por fim, o Camarote Terraço Lounge também está disponível pelo preço de R$ 300. Os desfiles começam as 19h30 e vão até a madrugada.

Confira a ordem dos desfiles: