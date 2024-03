Posso deixar meu filho comer ovo de Páscoa à vontade? Saiba se é possível saborear chocolate sem descuidar da saúde

Além dos doces, é fundamental que as crianças consumam alimentos saudáveis como frutas, legumes, verduras, cereais integrais e proteínas

chandlervid85/Freepik Consumo excessivo de chocolate, rico em calorias e gorduras saturadas, pode levar ao ganho de peso



Aguardada especialmente pelas crianças, a Páscoa será comemorada no próximo domingo (31). Coelhinhos, pegadas, cenouras e ovos de chocolate farão parte das celebrações. Contudo, esse momento mágico pode se tornar preocupante se não houver orientação adequada sobre o consumo de doces, especialmente para crianças com problemas de saúde. É importante destacar que o consumo excessivo de chocolate, rico em calorias e gorduras saturadas, pode levar ao ganho de peso, elevar os níveis de colesterol e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Por isso, é recomendado optar por chocolate amargo ou meio amargo, embora as crianças prefiram o chocolate ao leite devido ao seu sabor mais doce.

Além dos doces, é fundamental que as crianças consumam alimentos saudáveis como frutas, legumes, verduras, cereais integrais e proteínas, garantindo um equilíbrio nutricional desde cedo. Os responsáveis podem adotar estratégias como oferecer alimentos coloridos, variar os cortes de legumes, carnes e frutas, permitir que a criança escolha sua salada e monte seu próprio prato e manter opções saudáveis sempre visíveis. O estilo de vida atual contribui para maus hábitos alimentares e o sedentarismo entre os jovens, que muitas vezes precisam evitar o consumo excessivo de chocolate.

“Não devemos fazer nada em excesso. Além disso, é muito importante a família incentivar a criança desde cedo em relação às atividades físicas. Ter uma dinâmica familiar que dá o exemplo torna mais fácil quebrar barreiras do sedentarismo que temos visto aumentar a cada ano que passa. Para se ter uma ideia, de acordo com o IBGE, 84% dos jovens é sedentário. Além desse número, outro alarmante: 8 em cada 10 adultos já eram obesos quando jovens”, alerta Samir Daher, médico do esporte do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE).

Com a predominância de telas na vida das crianças, a falta de estímulos e atividades físicas torna-se uma preocupação, podendo impactar negativamente seu desenvolvimento. É essencial que a família incentive os pequenos desde cedo a praticar atividades físicas, buscando um equilíbrio entre o tempo sedentário e o tempo ativo. Mas não são só eles. De acordo com especialistas, os adultos devem realizar pelo menos 150 minutos de exercícios por semana para evitar o sedentarismo, enquanto as crianças devem ter acesso a espaços ao ar livre para gastar energia de forma saudável. O relatório da World Obesity Federation (WOF) divulgado em 2024 alerta para o aumento da obesidade e sobrepeso entre crianças e adolescentes até 2035, destacando a importância de hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas desde a infância.