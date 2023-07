Poupatempo ganha 21 novas unidades e chega a 230 postos no Estado de São Paulo; saiba quais são

Programa oferece serviços como primeira via ou atualização do RG e mudanças nas características de veículos

Thales Stadler/Governo do estado de SP Poupatempo contabilizou 23,2 milhões atendimentos no primeiro semestre deste ano



No primeiro semestre de 2023, 21 unidades do Poupatempo foram implantadas e integradas ao Detran em São Paulo, que passa a contar com 230 postos espalhados no Estado. Os novos estabelecimentos vão beneficiar quem precisa de atendimento presencial, como primeira via ou atualização do RG e mudanças nas características de veículos, por exemplo; e estão localizados nos municípios de Angatuba, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Bariri, Cajamar, Cândido Mota, Conchal, Embu das Artes, Guapiaçu, Louveira, Mirandópolis, Monte Aprazível, Nazaré Paulista, Paranapanema, Poá, Pontal, Rio das Pedras, Santana de Parnaíba, Tabatinga, Tambaú e Tupi Paulista. Na capital paulista, que conta com 12 postos, um dos mais movimentados é o da Lapa, na Zona Oeste, onde diariamente são realizados cerca de 1,5 mil atendimentos. A gerente da unidade, Valeska da Silva, explica que o serviço do Poupatempo facilita a vida e otimiza o tempo do cidadão: “Antigamente, para tirar um RG você precisaria ir até a delegacia e aguardar aproximadamente 60 dias para ficar pronto. Hoje, quando uma segunda via é solicitada, o documento chega na residência do cidadão em até 15 dias úteis, um grande benefício, reduzindo em 45 dias o tempo de espera”, conta.

Além do tradicional atendimento presencial, o programa disponibiliza ainda 266 serviços digitais no portal, no app Poupatempo Digital, nos 900 totens de autoatendimento e na assistente virtual no WhatsApp. Neste primeiro semestre, mais de 65% das solicitações foram feitas de forma on-line. Ao todo, foram contabilizados 23,2 milhões de atendimentos, dos quais 15,4 milhões digitais e outros 7,8 milhões presenciais nos postos físicos, que estão distribuídos em 218 municípios do Estado. Atualmente, é possível solicitar a inclusão do CPF, título de eleitor, CNH, carteira de trabalho, PIS-Pasep, cartão do SUS, fator RH, tipo sanguíneo, identidade profissional, nome social, entre outros.