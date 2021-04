Poupatempo retoma atendimento presencial a partir deste sábado

Agendamento de serviços já está disponível no site e no aplicativo; Detran também volta a atender a população em escala reduzida

Divulgação/Poupatempo Atendimento presencial será oferecido para serviços que não podem ser feitos de forma online, como emissão de RG e transferência interestadual



O Poupatempo voltará a atender presencialmente nas 82 unidades em todo o Estado de São Paulo a partir deste sábado, 24, serviços que não estão disponíveis nas plataformas digitais, como emissão de RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículos. O agendamento dos atendimentos já pode ser feito no site ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. Os serviços neste primeiro dia de atividades ficarão restritos das 11h às 13h, em todos os municípios. Já em dias úteis, o atendimento será das 11h até o fechamento da unidade. O horário diferenciado se estenderá durante a fase de transição do Plano São Paulo, até o dia 30 de abril. Em nota, o governo do Estado afirma que serão seguidos protocolos para a prevenção do novo coronavírus, tornando obrigatório o do uso de máscara, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante. Demais serviços que podem ser feitos de forma virtual, como renovação e a segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego, entre outros, serão mantidos através dos canais digitais do Poupatempo.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), órgão que administra o Poupatempo, reitera que os serviços presenciais devem ser procurados apenas para o estritamente necessário. “É importante lembrar neste momento que o RG não possui validade e que o prazo para a renovação da CNH está temporariamente suspenso, devido à pandemia. Por isso, o Poupatempo recomenda ao cidadão que avalie a necessidade antes de agendar seu horário e permita que o atendimento seja direcionado a quem depende do serviço para ter acesso a programas sociais ou assistência hospitalar, por exemplo”, afirma Murilo Macedo, diretor da entidade. Entre os órgãos que oferecem atendimento no portal e aplicativo, estão o Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), Procon, CDHU, Sabesp, Cetesb, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), Receita Federal, secretarias estaduais da Educação, Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Transportes Metropolitanos, Saúde e Comunicação, além de algumas prefeituras. O Detran.SP também retomará as atividades presenciais neste sábado em todas as suas unidades, além da que integram o Poupatempo. A volta dos serviços será focada para as pessoas que estão em andamento com o processo para a primeira habilitação e que a partir de agora poderão concluí-lo na unidade de sua cidade. O atendimento será limitado a 25% da capacidade de acordo com as normas sanitárias em função da pandemia de Covid-19.