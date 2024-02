Prazo de inscrições para o ‘Enem dos concursos’ termina nesta sexta-feira

Edital oferece 6.640 vagas em 21 órgãos federais, com salários de até R$ 22,9 mil; mais de 1,7 milhão de pessoas já se inscreveram

O prazo de inscrições para o Concurso Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos concursos“, termina nesta sexta-feira, 9. Mais de 1,7 milhão de pessoas já se inscreveram para concorrer a uma das 6.640 vagas oferecidas em 21 órgãos federais. Os salários podem chegar a R$ 22,9 mil. As provas serão realizadas em 220 cidades do país no dia 5 de maio. O concurso será dividido em oito blocos temáticos, sendo sete de nível superior e um de nível médio. Os candidatos do nível superior podem concorrer a diversas vagas, desde que sejam do mesmo bloco. É necessário ter a titulação específica para alguns cargos, caso contrário, o candidato não poderá tomar posse.

O cargo com o maior salário inicial é o de auditor-fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que oferece remuneração de R$ 22.921,71. Já a vaga de técnico em informações geográficas e estatísticas tem o salário inicial mais baixo, de R$ 4.008,24. Os interessados devem ter conta no Gov.br para realizar a inscrição no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 90 para as vagas de nível superior e R$ 60 para os cargos de ensino médio. Os candidatos puderam solicitar isenção da taxa até o dia 26 de janeiro, desde que estivessem inscritos no CadÚnico, fossem doadores de medula óssea, estudantes bolsistas do ProUni ou com financiamento do Fies.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA