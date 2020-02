Prazo para matrícula no SiSU termina nesta terça-feira

Divulgação/Site Oficial Universidade Federal de Goiás



Termina nesta terça-feira, 4, o prazo para matrícula dos estudantes classificados para o SiSU 2020. Para evitar problemas com a inscrição nas universidades, o Ministério da Educação recomenda que os estudantes fiquem atentos à relação de documentos exigidos nas instituições de ensino na qual foram aprovados.

Foram classificados para as vagas os estudantes mais bem posicionados, de acordo com as notas do Enem e eventuais ponderações, como pesos e bônus atribuídos às notas.

A terça também é data final para quem deseja participar da lista de espera. Só pode se cadastrar quem não foi selecionado em nenhuma das opções escolhidas no momento da inscrição. Para ter acesso a essa segunda chance, o candidato deve acessar o boletim do SiSU e manifestar seu interesse dentro do prazo.

É importante acompanhar a lista de espera e as convocações para a matrícula, que devem começar em 7 de fevereiro e ir até 30 de abril.

* Com informações da Agência Brasil.