Prazos e regras do informe de rendimentos para o IRPF 2026

Análise técnica sobre as datas limites de disponibilização dos comprovantes de rendimentos por fontes pagadoras e instituições financeiras referentes ao ano-calendário 2025

O informe de rendimentos consolida-se como o documento fundamental para a elaboração da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF). Este documento atua como o principal mecanismo de validação de dados pela Receita Federal, permitindo o cruzamento de informações entre o que foi pago pelas empresas ou instituições financeiras e o que é declarado pelo contribuinte. A precisão e o cumprimento dos prazos de entrega deste documento são essenciais para evitar a retenção da declaração na malha fiscal.

Para o exercício de 2026, referente aos ganhos obtidos no ano de 2025, a observância aos prazos regulatórios torna-se crítica tanto para as fontes pagadoras (pessoas jurídicas) quanto para os contribuintes, que dependem desses dados para cumprir suas obrigações fiscais dentro da janela de entrega estipulada pelo Fisco.

O conceito e a função do documento

O informe de rendimentos não é apenas um recibo acumulado; é um documento fiscal obrigatório que detalha todos os valores recebidos por uma pessoa física ao longo de um ano-calendário. Ele discrimina os rendimentos tributáveis (como salários e aluguéis), os rendimentos isentos ou não tributáveis (como indenizações e rendimentos de caderneta de poupança), os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (como 13º salário e aplicações financeiras) e as despesas dedutíveis (como planos de saúde coletivos e contribuições previdenciárias).

A função primordial deste documento no ecossistema tributário brasileiro é garantir a rastreabilidade financeira. Quando uma empresa envia o informe ao contribuinte, ela simultaneamente reporta esses mesmos dados à Receita Federal — anteriormente via DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) e, progressivamente, através do eSocial e da EFD-Reinf. Qualquer discrepância entre o documento fornecido e a declaração do contribuinte gera alertas automáticos nos sistemas de auditoria do governo.

Prazos e conformidade regulatória

A legislação tributária brasileira estabelece um calendário rígido para o fornecimento desses dados. A dúvida central para o planejamento fiscal do contribuinte recai sobre qual o prazo para empresas e bancos entregarem o informe de rendimentos do imposto de renda 2026. Seguindo a norma padrão da Receita Federal, as fontes pagadoras devem disponibilizar os comprovantes até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano-calendário.

Considerando o calendário de 2026, o último dia útil de fevereiro será sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026.

Até esta data, as seguintes entidades são obrigadas a fornecer o documento:

Empregadores (Pessoas Jurídicas): Devem informar salários, 13º salário, férias e descontos de IRRF e INSS.

Instituições Financeiras (Bancos e Corretoras): Devem reportar saldos em conta corrente, poupança, investimentos em renda fixa, variável e previdência privada (PGBL/VGBL).

INSS: Para aposentados e pensionistas.

Planos de Saúde: Devem informar os valores reembolsados ou pagos pelo titular.

O descumprimento deste prazo por parte da fonte pagadora acarreta multa prevista na legislação, que deve ser recolhida pela empresa infratora, além de possíveis sanções administrativas caso os dados informados contenham erros de preenchimento.

Digitalização e acesso aos dados

O cenário atual da administração tributária é marcado pela digitalização massiva. Embora a entrega física (impressa) do informe de rendimentos ainda seja permitida e utilizada, a tendência predominante é a disponibilização digital. Bancos e corretoras de valores, por exemplo, raramente enviam esses documentos via correio, centralizando o acesso em seus aplicativos e portais de internet banking.

Para o IRPF 2026, a integração com a conta Gov.br (níveis Prata ou Ouro) permite ao contribuinte o acesso à declaração pré-preenchida. Este recurso importa automaticamente os dados que as empresas enviaram à Receita. No entanto, a conferência manual do informe de rendimentos continua sendo um passo indispensável. A responsabilidade final pela veracidade das informações declaradas é inteiramente do contribuinte, e erros na pré-preenchida não isentam a pessoa física de multas ou retificações.

Perguntas frequentes

Qual o prazo para empresas e bancos entregarem o informe de rendimentos do imposto de renda 2026?

O prazo legal encerra-se no último dia útil de fevereiro, que em 2026 corresponde ao dia 27 de fevereiro.

O que fazer se a empresa não entregar o informe no prazo?

O contribuinte deve, primeiramente, entrar em contato com o setor de Recursos Humanos ou financeiro da instituição. Caso a recusa persista, é possível comunicar o fato à Receita Federal para que a autoridade aplique as sanções cabíveis à fonte pagadora.

Aposentados e pensionistas do INSS recebem o informe em casa?

Geralmente não. O extrato para fins de Imposto de Renda deve ser emitido através do portal ou aplicativo “Meu INSS”, ou retirado nas agências bancárias onde o benefício é pago.

Como proceder se houver erro nos valores do informe?

É necessário solicitar imediatamente à fonte pagadora a correção do documento e a emissão de um novo informe. A empresa também deverá retificar a informação enviada à Receita Federal para evitar inconsistências na malha fina.

A correta gestão dos documentos fiscais é a base para uma declaração de ajuste anual segura e livre de passivos tributários. O contribuinte deve utilizar o período anterior ao início do prazo de entrega da declaração (geralmente em março) para reunir e conferir todos os informes. A validação cruzada entre os extratos bancários, holerites e os informes oficiais mitiga riscos de autuação.

Disclaimer: Este artigo tem caráter meramente informativo e educacional, não constituindo consultoria jurídica ou tributária. As regras e prazos podem sofrer alterações por meio de novas Instruções Normativas da Receita Federal. Recomenda-se a consulta a um contador qualificado ou aos canais oficiais do governo para orientações específicas.