Preço da gasolina recua 0,9% e cai pela nona semana consecutiva nos postos 

De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), valor do etanol também sofreu uma leve queda, de 1,1%; diesel teve alta de 1,5%

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo Preço da gasolina caiu pela nona semana consecutiva



O preço da gasolina caiu pela nona semana consecutiva nos postos espalhados pelo Brasil, segundo informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta sexta-feira, 27. De acordo com o levantamento, referente à semana de 22 a 28 de outubro, a média do litro ficou em R$ 5,69, um recuo de 0,87% em comparação aos R$ 5,74 da última semana. O preço máximo da gasolina encontrada pela ANP nos postos foi de R$ 7,49. Além disso, a agência registrou uma queda de 1,1% no valor do etanol, que passou de R$ 3,61 para R$ 3,57. O preço mais alto encontrado foi de R$ 6,60 por litro. Segundo a ANP, o único combustível que sofreu alta foi o diesel. A média do litro ficou em R$ 6,13, uma alta de R$ 1,49% frente aos R$ 6,04 da semana anterior. O acréscimo já era esperado, já que a Petrobras havia anunciado um reajuste válido a partir do dia 21 deste mês.