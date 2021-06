Prédio desaba e deixa feridos na zona oeste do Rio de Janeiro

Segundo moradores da região, pelo menos quatro pessoas ainda estão desaparecidas

Reprodução Google Maps As informações iniciais são de que o edifício seria mais um prédio irregular da região controlada por milícias no Estado do Rio



Um prédio de quatro andares desabou na favela de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 3. De acordo com vizinhos, antes das chamas foi ouvido um forte estrondo. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, a unidade de Jacarepaguá foi acionada na madrugada para a ocorrência na esquina da Rua das Uvas e a Avenida da Areinha, em Itanhangá. Três vítimas foram removidas para unidades de saúde. Pelo menos cinco quartéis estão envolvidos no resgate. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com moradores. As informações iniciais são de que o edifício seria mais um prédio irregular da região controlada por milícias no Estado. A causa do desabamento ainda não esclarecida. Em 2019, dois prédios desabaram na Muzema, também na zona oeste, e 24 pessoas morreram.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga

