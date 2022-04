Prédio desaba no Espírito Santo e deixa pelo menos um morto; bombeiros mostram resgate

Três pessoas ficaram soterradas; duas delas conseguiram pedir socorro, mas apenas uma sobreviveu; buscas continuam no local

Reprodução/Twitter/@bombeirosES Imagem do desabamento publicada na página oficial do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo no Twitter



Um prédio de três andares desabou no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira, 21, deixando um morto e pelo menos outras duas pessoas sob os escombro. A equipe do Corpo de Bombeiros, que está trabalhando no local, conseguiu encontrar duas das vítimas após elas pedirem socorro. “Até o momento, duas vítimas soterradas verbalizaram”, escreveu a equipe de comunicação dos Bombeiros numa rede social. A primeira pessoa, identificada apenas como Larissa, foi socorrida ainda com vida, mas a segunda vítima, uma mulher chamada Camila, de 36 anos, que também já foi retirada dos escombros, não resistiu. Segundo a corporação, a busca pela terceira pessoa, uma adolescente de 15 anos, continua e ainda pode haver mais soterrados. Os agentes ainda informaram que estão conseguindo conversar com a menina durante a operação de resgate. A equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastres atua diretamente no ocorrido e também com cães. Vídeos dos Bombeiros foram publicados nas redes sociais. Dentre eles há o registro do momento em que a primeira vítima foi encontrada, tentando se comunicar com os profissionais, movimentando um dos braços.