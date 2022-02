Prefeito de Caetanos (BA) publica fotos da filha com armas de fogo em sua rede social

Criança posou com duas pistolas em uma das imagens; em outra postagem, a pequena segurava uma escopeta

Reprodução/Instagram/@paulodereis Prefeito de Caetanos-BA compartilhou fotos de sua filha segurando armas de fogo em sua redes social



Paulo dos Reis (PCdoB), prefeito da cidade de Caetanos, situada a 529 quilômetros de Salvador, publicou na última segunda-feira, 21, nas suas redes sociais três imagens de sua filha portando armas de fogo. Em uma das imagens, a criança segurava duas pistolas e posava apontando o armamento para a câmera. Em outra oportunidade, o registro foi da pequena posando com uma escopeta. As fotos permaneceram no ar por 24 horas e, após esse período, não mais constavam no perfil do político. A equipe da Jovem Pan entrou em contato com o prefeito Paulo dos Reis e não obteve resposta até a publicação desta matéria. Assim que um posicionamento oficial for enviado, haverá uma atualização.