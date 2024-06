Prefeito de Iporã do Oeste, em Santa Catarina, é encontrado morto em casa

Adélio Marx tinha 68 anos e causa da morte ainda não divulgada

Divulgação/ Prefeitura de Itaporã do Oeste-SC Prefeitura de Iporã do Oeste utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Marx



O prefeito Adélio Marx, de Iporã do Oeste, em Santa Catarina, foi encontrado morto em sua residência aos 68 anos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionado para prestar atendimento à vítima. A causa da morte ainda não foi divulgada e será determinada por meio de um laudo do Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil de Santa Catarina ainda não se pronunciou sobre o caso. A prefeitura de Iporã do Oeste utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Marx. Ele teve uma longa trajetória na política local, atuando como secretário de Obras, vereador, vice-prefeito e prefeito do município.

O vice-prefeito Valmor Reis (PP) informou que será empossado como o novo prefeito de Iporã do Oeste. O corpo do prefeito foi velado no Pavilhão Católico da cidade e cremado posteriormente. A comunidade local lamenta a perda de Adélio Marx.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA