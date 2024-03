Prefeito de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, se desespera com situação da cidade: ‘Não sei mais o que fazer’

Local foi atingido por fortes chuvas na madrugada de sexta para sábado e deixou casas inundadas e carros arrastados pela enchete

Desolado, Peter Costa, prefeito de Mimosa do Sul, no Espírito Santo, usou as redes sociais para falar sobre o estado da cidade após as fortes chuvas que atingem a região desde a noite de sexta-feira, 22. “Mimoso todo está me ligando. Meu pai está com o barco dele salvando algumas pessoas. As pessoas dizendo que estão morrendo em um lugar, morrendo em outro lugar. Eu não sei mais o que fazer”, disse o prefeito no começo do vídeo compartilhado no Instagram. “Os bombeiros estão nas ruas. Eu tenho que colocar o barco na rua e ajudar as pessoas porque eu não dou conta. Tem mais de 100 ligações no meu telefone que eu não consigo atender”, acrscentou Costa, em lágrimas.

A cidade Mimosa do Sul foi uma das mais afetadas pelas chuvas. Casas fora inundadas, carros arrastados pela enchente. Até mesmo um carro de bombeiros foi atingido. Uma asilo foi inundado e, segundo a Defesa Civil estadual, os pacientes precisaram aguardar o reegate no segundo andar. Leonardo Ferreira, coordenador da Defesa Civil do município, disse que a cidade esta devastada. Boletim da Defesa Civil estadual mostra que o volume de chuva em Mimoso do Sul foi de 231,8 milímitros em intervalo de 24 horas.

