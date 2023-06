Prefeito do Rio, Eduardo Paes, faz postagem que reacende rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro

No twitter, Paes ironizou a construção de uma praia artificial em São Paulo, ‘Vem pra cá! É muito melhor! É mais barato! É natural! É o Rio!’

Reprodução/Instagram/eduardopaes Eduardo Paes reacende rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro



Após a divulgação da criação de uma praia artificial na Zona Sul da cidade de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou uma provocativa mensagem em sua rede social que reacendeu a rivalidade entre paulistanos e cariocas. “Ô meu! Para com isso! Vem pra cá! É muito melhor! É mais barato! É natural! É o Rio! E a gente ama a paulistada! Partiu?”, escreveu o político no Twitter. Previsto para ser inaugurado em 2024, o São Paulo Surf Club é um empreendimento do grupo imobiliário JHSF. A praia artificial terá direito a surf e contará com um complexo que terá restaurante, spa, academia, quadras de tênis coberta e quadras de beach tennis. “A ideia veio do grande número de praticantes que a metrópole tem. Esses milhões de apaixonados pelo surf pegam horas de estrada para praticar seu esporte favorito”, disse Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF.