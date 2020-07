Prefeito de cidade baiana diz que reabrirá comércio ‘morra quem morrer’

Em nota, a prefeitura informou que o prefeito foi “mal interpretado”

Fernando Gomes (PTC), prefeito da cidade de Itabuna, na Bahia, afirmou em entrevista nesta quarta-feira (1º) que irá reabrir o comércio local no dia 9 de julho “morra quem morrer”. As declarações foram dadas em uma transmissão ao vivo que viralizou nas redes sociais.

“Primeiro, o cuidado pela vida. A vida é uma só. Morreu, acabou. Não tem fortuna, não tem pobreza, não tem falência, não tem nada. Mas eu não posso abrir uma coisa que eu não tenho cobertura. Então, com a dúvida, com os nossos morrendo por causa de um leito em Itabuna, eu vou transferir essa abertura. Eu fechei no dia oito, mandei já fazer um decreto, e no dia 9 abre, morra quem morrer”, disse.

Em nota, a prefeitura informou que o prefeito foi “mal interpretado”.

Covid-19 em Itabuna

Localizada a 436 km de Salvador, Itabuna possui, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, sendo 20 adultos e 10 pediátricos. Dos 20 leitos para adultos, 18 estavam ocupados nesta quarta-feira. Dos 10 pediátricos, cinco estavam com pacientes graves. Itabuna já registrou 2.637 casos da Covid-19 e 58 mortes.