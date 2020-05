Apesar do isolamento baixo, prefeitos da Grande SP são contra bloqueio total

EFE/ Fernando Bizerra Prefeitos da região metropolitana não são favoráveis ao lockdown



A maioria dos prefeitos da Grande São Paulo se mostra contra a adesão do bloqueio total durante a pandemia do novo coronavírus.

Após o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), declarar que não descarta a medida mais rígida de isolamento, na região metropolitana, apenas a administração de Rio Grande da Serra se mostrou favorável a decisão. Outros 32 prefeitos são contra, e cinco não se pronunciaram.

Para a maioria das prefeituras, o lockdown só poderá ser considerado quando a ocupação dos leitos de UTI estiver perto do limite. Na rede estadual da região, o índice é de 85%, mas chega a 89,9% nos hospitais municipais da capital.

O levantamento do Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP) apontou que a taxa de isolamento social no estado de São Paulo ficou em 47% nesta sexta-feira. O estado está registrando índices abaixo dos 50% nos últimos dias. A meta do governo é 60%, e o número ideal, segundo o Centro de Contingência do estado, 70%, para que o colapso do sistema de saúde seja evitado.

* Com Estadão Conteúdo