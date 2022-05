Prefeitura de Parauapebas faz ‘maior churrasco do mundo’ para comemorar aniversário

Em evento do 34º aniversário da cidade paraense foram assados 20 mil kg de carne e 1.200 costelhões

Reprodução/ Twitter Churrasco foi planejado pelo prefeito em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais



Uma pequena cidade no sudeste do Pará fez nesta terça-feira, 10, o ‘maior churrasco do mundo’. A Prefeitura de Parauapebas organizou um “churrascão” pelo 34º aniversário da cidade assando 20 mil kg de carne e 1.200 costelhões. O evento foi organizado pelo prefeito Darci Lermen (MDB) em parceria com a Siproduz (Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas) e durou das 10h às 16h (horário de Brasília). A cidade de Parauapebas é o centro da mina de Carajás, da Vale. Segundo o jornal ‘O Liberal’, do Pará, o evento mobilizou caravanas de Centros de Tradições Gaúchas (CTG) de todo o país. Além do churrasco, o evento de aniversário também teve atendimento aos moradores com serviços de saúde, emissão de documentos e atividades de programas sociais, além de shows como da banda católica Anjos de Resgate e da dupla sertaneja Maiara e Maraísa.