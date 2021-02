Prefeitura de Salvador determina fechamento de praias, clubes e quadras

Medidas acontecerão nos dias 23 e 24 e terão validade de uma semana; gestão municipal também anunciou novos leitos dedicados a pacientes com Covid-19

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Cidade está com 80% dos leitos de UTI ocupados



Tentando controlar o avanço da pandemia de Covid-19, a prefeitura de Salvador, na Bahia, determinou o fechamento de praias, clubes sociais e quadras. A medida foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis (DEM) nesta segunda-feira, 22. A partir de terça, 23, todos os campos e quadras públicas serão fechados e depois de quarta, 24, praias e clubes também serão fechados. Inicialmente, a medida terá duração de uma semana. Segundo o prefeito, as restrições visam aumentar o isolamento social na cidade, o que evitaria o colapso do sistema de saúde. Além disso, Bruno confirmou que, com a medida, a fase três do plano de retomada das atividades econômicas, culturais e sociais foi totalmente desativada.

“São medidas necessárias diante de um momento tão difícil. Preciso chamar atenção que, se nós estamos com problema na rede pública de saúde, na rede privada, infelizmente, a situação ainda é mais grave. Conversei com prestadores de serviço neste final de semana, recebi relatório e poucas unidades particulares ainda não chegaram a 100% na ocupação dos seus leitos. Isso se deve, primeiro, ao fato de ter aumentado muito a demanda devido à Covid e, segundo, porque existem unidades enfrentando fluxo por outros atendimentos como AVC e doenças de coração, que requerem UTI”, afirmou o mandatário.

Também nesta segunda, o prefeito anunciou 100 novos leitos, sendo 20 de UTI e 80 de clínica médica, elevando o total de vagas dedicadas à Covid-19 na cidade para 555. O secretário de Saúde, Leo Prates, disse que os novos leitos visam garantir que toda a população tenha acesso ao sistema de saúde. “As pessoas precisam entender que a pandemia não acabou e que, até atingirmos a imunização expressiva da população, vamos precisar que cada um faça a sua parte para evitar um colapso do sistema”, disse o chefe da secretaria. No domingo, 21, o índice de ocupação das UTI de Salvador chegou a 80% e mostra aumento nas últimas semanas, mesmo com a ativação de novos leitos durante o período.