Prefeitura de São Paulo desmonta barracas na Praça Princesa Isabel

Em nota, governo da capital informou que foram removidas 35 toneladas de materiais do local; prefeitura diz que retirou apenas itens que caracterizam ocupação permanente do espaço

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 4, na praça localizada no Centro de São Paulo



A Prefeitura da cidade de São Paulo retirou barracas que estavam armadas na Praça Princesa Isabel, no centro da capital, depois que a Cracolândia migrou para o local. A ação foi realizada durante a manhã desta segunda-feira, 4. De acordo com a prefeitura, aproximadamente 35 toneladas de materiais ‘ que caracterizam ocupação permanente do espaço’, como sofás, lonas e madeiras, foram recolhidos. De acordo com a prefeitura, entre os dias 25 e 31 de março, equipes de serviço social e terapêutico da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e do Programa Redenção realizaram mais de 1,8 mil abordagens na região, que resultaram em 230 encaminhamentos de assistência social e terapêutica para pessoas em situação de rua e com dependência química. Em nota, a prefeitura garantiu que ela agiu de acordo com decretos municipais que preveem a preservação de itens de uso pessoal, mas proíbe uso de objetos de ocupação permanente em áreas públicas.