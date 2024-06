Prefeitura de São Paulo estabelece novas regras para carros de aplicativo no Aeroporto de Congonhas

O principal objetivo é evitar congestionamentos e filas duplas no piso inferior do aeroporto; as novas normas entrarão em vigor daqui a 30 dias e serão fiscalizadas pelo Departamento de Transportes Públicos

MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Empresas como Uber e 99 terão que seguir as regras de embarque e desembarque apenas em áreas designadas em Congonhas



A Prefeitura de São Paulo publicou, nesta segunda-feira (10), novas diretrizes para o embarque de passageiros em carros de aplicativo no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Veículos que trabalham para empresas como Uber e 99 terão que seguir as regras de embarque e desembarque apenas em áreas designadas, conhecidas como Zonas de Embarque de Aplicativos (ZEA). O principal objetivo é evitar congestionamentos e filas duplas no piso inferior do aeroporto. As novas normas entrarão em vigor daqui a 30 dias e serão fiscalizadas pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP) e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O não cumprimento das regras pode resultar em advertências, multas, suspensão temporária e até mesmo descredenciamento para operar na cidade.

A concessionária Aena diz que está expandindo a área de espera dos passageiros para embarque nos carros de aplicativo, com a instalação de setores de embarque identificados por números e cores. Além disso, um bolsão para os carros de aplicativo aguardarem corridas, com capacidade para 145 veículos, está em construção e tem previsão de inauguração para o mês de julho. Os aplicativos também terão que implementar filas virtuais para organizar as chamadas e diminuir o tráfego local.

