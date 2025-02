Prefeitura de São Paulo inaugura o ‘Prisômetro’ com dados sobre detidos pelo Smart Sampa

Painel instalado no Centro de São Paulo exibe, em tempo real, informações sobre prisões e pessoas localizadas pelo sistema de monitoramento

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inaugura o 'Prisômetro', um painel digital que exibe em tempo real os dados do Smart Sampa



A cidade de São Paulo deu um passo significativo em direção à modernização da segurança pública com a inauguração do “Prisômetro”, um painel digital que exibe dados atualizados em tempo real do Smart Sampa, o sistema de monitoramento da capital. A cerimônia de inauguração ocorreu às 10h, contando com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Localizado estrategicamente em frente ao prédio do Smart Sampa, na Rua 15 de Novembro, próximo à Bolsa de Valores, o “Prisômetro” foi instalado após superar desafios relacionados à Lei Cidade Limpa e à preservação do prédio tombado. Este painel inovador exibe informações cruciais sobre prisões e pessoas localizadas pelo sistema de monitoramento.

Desde seu lançamento, em julho de 2024, o Smart Sampa, que opera com 23 mil câmeras, já contribuiu para a prisão de 1.902 criminosos em flagrante, 720 foragidos e para a localização de 41 pessoas desaparecidas. A Prefeitura de São Paulo espera que o “Prisômetro” não apenas informe a população sobre o funcionamento do sistema, mas também incentive visitas à central de monitoramento. A instalação do painel ocorre em um momento de debate com a Defensoria Pública de São Paulo, que questionou o uso de reconhecimento facial durante o Carnaval. Apesar das críticas, a prefeitura defende a continuidade do uso da tecnologia, destacando uma redução de mais de 60% nos roubos e furtos de celulares no pré-Carnaval em comparação ao ano anterior.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A administração municipal expressou estranhamento e indignação com o pedido da Defensoria para suspender o uso das câmeras, argumentando que o sistema tem sido eficaz no combate à criminalidade. A prefeitura reafirmou seu compromisso em manter o Smart Sampa operando 24 horas por dia, garantindo a segurança durante o Carnaval e além. Este embate entre a prefeitura e a Defensoria Pública continua, com a administração municipal decidida a manter o sistema de monitoramento em funcionamento, destacando os benefícios que a tecnologia tem trazido para a segurança pública.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA