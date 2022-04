Prefeitura de São Paulo propõe que blocos do Carnaval de rua desfilem em julho

Representantes devem avaliar a data e manifestar interesse em formulário online; alguns blocos vão desfilar neste feriado

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Carnaval foi adiado neste ano por causa da pandemia de Covid-19



A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 20, que propôs a realização de um Carnaval fora de época. A Secretaria Municipal de Cultura ofereceu que os blocos de rua desfilem nos dias 16 e 17 de julho. A data, no entanto, ainda não está confirmada. Os representantes devem avaliar a proposta e manifestar interesse em participar da festa. Um formulário online será disponibilizado pela prefeitura para a inscrição dos blocos. No feriado prolongado de Tiradentes, que começa nesta quinta-feira, 21, acontecem os desfiles de Escola de Samba no Sambódromo do Anhembi. Com o clima de Carnaval, cerca de 50 blocos também devem sair às ruas de forma não oficial. Segundo a Secretaria de Cultura, são eventos pequenos, que devem ocorrer em áreas mais afastadas do centro. A administração municipal não tem o poder de autorizar ou não o desfile dos blocos neste feriado, mas pediu que os representantes avisem as subprefeituras para que a limpeza das vias seja providenciada.