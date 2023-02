Prefeitura de São Paulo suspende rodízio de veículos após fortes chuvas na capital

Cidade registrou 39 pontos de alagamentos até as 16h na tarde desta terça-feira, 7

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rodízio de veículos foi suspenso na capital por conta do temporal



A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos após o forte temporal que caiu sobre a capital na tarde desta terça-feira, 7. A cidade registrou 39 pontos de alagamentos até as 16h, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE). O órgão municipal conta até o momento 34 pontos de enchentes em que 12 são transitáveis e outros 22 estão completamente obstruídos. As áreas monitoradas pelo órgão estão em situação de atenção, exceto Itaquera, que está em alerta. De acordo com a CET, o ponto de maior lentidão está na zona oeste da capital, com 30 km, seguido pela zona sul, com 21 km. A chuva também trouxe dor de cabeça para os usuários das linhas de trem e do metrô. A zona leste apresneta 2 km de lentidão, enquanto a norte tem 18 km.

