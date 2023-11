Prefeitura de SP aciona Procon e Aneel para cobrar punição à Enel por apagão 

A medida acontece após a concessionária não reestabelecer completamente o fornecimento de luz aos munícipes da capital paulista

Reprodução/TV Senado Ricardo Nunes (MDB) é o prefeito da cidade de São Paulo



A Prefeitura de São Paulo acionou a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para cobrar punições à Enel. A medida da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) acontece após a concessionária não cumprir a promessa de reestabelecer completamente o fornecimento de energia até esta terça-feira, 7. No ofício assinado pelo secretário de governo, Edson Aparecido, a administração municipal cita “negligência” por parte da empresa. “Conforme amplamente divulgado pela mídia, é de conhecimento público que milhares de imóveis seguem sem energia elétrica no Município de São Paulo e, a despeito do evento climático ter ocorrido há mais de cinco dias, não houve, até o momento, o restabelecimento total dos serviços de fornecimento de energia elétrica, com evidente prejuízo à população paulistana e ao regular funcionamento de serviços públicos municipais, incluindo Unidades de Saúde situadas nesta capital”, diz um trecho do texto. Mais cedo, o presidente da Enel declarou que cerca de 11 mil clientes permanecem sem luz após o temporal da última sexta-feira, 3.