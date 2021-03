Prefeitura de SP anuncia 240 novos leitos para Covid-19 e próxima etapa de vacinação

Governo municipal começa a pagar nesta quinta-feira, 25, o auxílio emergencial de 1,2 milhões de paulistanos

A Prefeitura da Cidade de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, 25, um esforço para ampliar os leitos de Covid-19 no município. Com apoio de empresas privadas, 240 novos leitos serão inaugurados — sendo 60 de UTI e 180 de enfermaria. Além disso, 55 leitos destinados para outras doenças também vão ser ativados. Entre as empresas colaboradoras, estão: Uninove, Pernambucanas, Gerdau, Banco BTG, Suzano e Península.

O governo municipal também anunciou os novos grupos que vão receber a vacina contra Covid-19 e destacou que apenas idosos ou pessoas que receberam a primeira dose da vacina em drive thru poderão utilizar o sistema. O restante deve procurar uma das 498 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 17 SAE, três centro escola ou 83 postos volantes. Entre os novos grupos, estão:

Idosos com mais de 60 anos, a partir do dia 26/03;

Profissionais da Saúde com mais de 53 anos, a partir do dia 29/03;

Pessoas em situação de rua com cadastro em Centro de Acolhida, a partir do dia 29/03;

Trabalhadores no atendimento a vulneráveis em equipamentos públicos de SMADS e SMDHC, a partir do dia 29/03;

Profissionais de cemitérios públicos e privados, a partir do dia 29/03.

A vacinação drive thru vai acontecer em 19 localidades: Arena Corinthians, Igreja Boas Novas, Autódromo de Interlagos, Clube Hebraíca, Memorial da América Latina, Estádio do Morumbi, Complexo Esportivo do Ibirapuera, Parque Villa Lobos, Clube Atlético Monte Líbano, Shopping Aricanduva, Centro de Exposições Anhembi, Club Athlético Paulista, Shopping Anália Franco, Hospital Dom Alvarenga, Shopping Interlagos, Subprefeitura do M’Boi Mirim, Subprefeitura do Itaim Paulista, Mais Shopping e Subprefeitura da Penha.

Pagamento do auxílio emergencial

A Prefeitura também anunciou hoje o início do pagamento do auxílio emergencial do município. Serão 1.287.422 pessoas e 480.177 famílias beneficiadas. Confira as datas de acordo com o final do NIS:

1 e 2 – 25 de março;

3 e 4 – 26 de março;

5 e 6 – 29 de março;

7 e 8 – 30 de março;

9 e 0 – 31 de março.

‘Miniusinas’ de oxigênio

A cidade de São Paulo adquiriu 19 miniusinas de oxigênio que serão distribuídos em UPAs, hospitais Dia e hospitais municipais até o dia 30 de abril. Foram 9,5 milhões de investimento, que representam uma economia de R$ 250 mil e retorno do capital investido em três anos. A boa notícia é que os equipamentos serão permanentes na cidade, ou seja, não ficarão disponíveis apenas durante a crise da Covid-19.

Até o dia 15 de abril, serão entregues as unidades do Hospital Municipal da Capela do Socorro, do Hospital Municipal Sorocabana, da UPA Jabaquara, do HD Tito Lopes, do HD Flavio Gianotti e do HD M’Boi Mirim II. Até o dia 30 de abril, nas unidades do HD Itaim Paulista, do HD São Mateus – Tiete II, do HD São Miguel, do HD Brasilândia, do HD Butantan, do HD Lapa, do HD Mooca, do HD Penha, do HD Vila Prudente, do HD Campo Limpo, do HD Cidade Ademar e do HD M’Boi Mirim I.