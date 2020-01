Prefeitura do Rio antecipa pagamento de janeiro aos servidores ativos

Salários vão cair na conta nesta terça-feira (7), quarto dia útil do mês

Marcos Oliveira/Agência Senado Prefeito Marcelo Crivella reforçou que, apesar das dificuldades do município e de todo o país, com trabalho e esforço o 13º salário foi integralmente pago em 2019, assim como, ao longo de todo o ano passado



A prefeitura do Rio de Janeiro antecipou para amanhã (7) o pagamento de janeiro dos servidores ativos do município. Os salários caem na conta ao longo da terça-feira, quarto dia útil do mês.

Desde o início do ano passado, a Prefeitura vem pagando salários antecipadamente. O calendário oficial prevê os depósitos no quinto dia útil de cada mês – o que significaria o pagamento na quarta-feira (8), antecipado em um dia.

O secretário de Fazenda, César Barbiero, ao lado do prefeito, fez o anúncio, em um vídeo. “Conseguimos recursos para antecipar os salários da administração direta e das empresas para amanhã (7), um dia antes do quinto dia útil de janeiro. E pagaremos os inativos, pensionistas, autarquias e fundações no dia seguinte, quarta-feira”, disse.

O prefeito Marcelo Crivella reforçou que, apesar das dificuldades do município e de todo o país, com trabalho e esforço o 13º salário foi integralmente pago em 2019, assim como, ao longo de todo o ano passado, “os salários do funcionalismo foram depositados em dia ou mesmo antes da data oficial prevista”, afirmou.

Servidores municipais, tem notícia boa pra essa segunda-feira! O pagamento dos salários foi antecipado e os valores estarão disponíveis nas contas bancárias nesta terça-feira (7). Mais em: https://t.co/wLuzLgVgIY #PrefeituraRIO — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) January 6, 2020

* Com informações da Agência Brasil