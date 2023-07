Prefeitura do Rio apreende 155 quilos de cobre e uma arma em ferro-velho clandestino na Zona Norte

‘Aquela luminária da esquina desligada é fruto do furto de cabos’, critica o subprefeito da Zona Norte

Divulgação/Fábio Costa/Seop No ferro-velho clandestino na Penha, os agentes flagraram 155 quilos de cobre sem procedência, uma arma e até postes de iluminação



A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Norte interditaram um ferro-velho clandestino, nesta quinta-feira, 13, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. No estabelecimento, os agentes encontraram 155 quilos de cobre sem procedência, uma arma e até postes de iluminação, que possivelmente são do município do Rio, e que seriam vendidos. O estabelecimento, localizado na Avenida Brás de Pina, não possuía alvará e estava funcionando de forma ilegal. Além disso, não tinha câmeras de monitoramento, conforme determinação para funcionamento dentro da legalidade. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a 22ª Delegacia Policial, na Penha. “Se tem furto de fio de cabo é porque tem um mercado de receptação desses materiais. Por isso, nós fazemos diariamente fiscalizações em ferros-velhos pela cidade com foco em acabar com esse caminho do cobre”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. Desde 2021, a Seop já apreendeu mais de 30 toneladas de fios e cobre, além de ter interditado 100 ferros-velhos ilegais.

Esta operação contou com o apoio da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, Águas do Rio, Rioluz, Light, Comlurb e Polícia Militar. “O carioca deve sempre se perguntar por que o sinal da sua rua não está funcionando ou por que aquela luminária da sua esquina está desligada. Isso tudo é fruto de furtos de cabos e equipamentos da Prefeitura do Rio”, disse o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.